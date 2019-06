Montegranaro, provincia di Fermo, nelle Marche. La notte scorsa, un uomo ubriaco ha aggredito alle spalle un carabiniere di 59 anni, mandandolo al pronto soccorso. Fortunatamente il brigadiere non è in pericolo di vita. Il militare era intervenuto per allontanare l’uomo in stato di ebbrezza dal locale dove stava disturbando i clienti a causa del tasso alcolico troppo alto. Un attimo di follia dell’uomo allontanato, che secondo la ricostruzione del Messaggero avrebbe aggredito il brigadiere alle spalle appena voltatosi. Sul luogo i colleghi hanno chiamato il 118, che ha trasportato la vittima dell’aggressione al pronto soccorso.

L’aggressore ha colpito il brigadiere alle spalle

L’aggressore, riporta Il Messaggero, è un marocchino di 46 anni, regolare, che dopo aver pugnalato il brigadiere è stato immediatamente messo in manette dai carabinieri. Il militare ha subito una ferita interscapolare, fortunatamente non gravissima. La lama, riporta ancora Il Messaggero, avrebbe sfiorato un polmone. Al momento si trova ricoverato all’Ospedale di Fermo, dove i medici lo stanno sottoponendo a dei drenaggi. Ma le sue condizioni non sono gravi, quindi fortunatamente è stato scongiurato il pericolo di vita. Casi analoghi hanno purtroppo avuto un epilogo peggiore. L’arrestato dovrà invece rispondere di pesanti accuse, ossia tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi.

La condanna del sindaco di Montegranaro

Giustamente duro il commento del sindaco di Montegranaro Ediana Mancini, che su Facebook ha scritto: “Un fatto gravissimo che mi ha personalmente scossa, così come tutta la cittadinanza. Un forte e sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri che è sempre in prima linea nell’affrontare situazioni di emergenza, mettendo anche a repentaglio la vita dei propri uomini e delle proprie donne. Ribadisco come il fatto accaduto sia di una gravità inaudita ed inaccettabile, auspicando che soggetti così pericolosi vengano puniti severamente, come previsto dalle nostre leggi”. Oltre alla condanna della violenta aggressione criminale, la prima cittadina di Montegranaro ha espresso i suoi auguri di pronta guarigione e la vicinanza alla famiglia del brigadiere ferito.