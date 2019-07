È andata in onda ieri sera la prima puntata-intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli a Storie Maledette. La trasmissione, attesa con ansia da tutti coloro che in questi anni hanno seguito il caso dell’omicidio di Marco Vannini.

Antonio Ciontoli, per due ore, ha concesso la sua versione dei fatti, mostrandosi al pubblico estremamente pentito ma al contempo molto legato al ricordo di Marco, con il quale dichiara di aver avuto un rapporto di vero affetto. In molti hanno criticato l’atteggiamento di Franca Leosini, considerato poco incisivo nei confronti del suo intervistato.

La rabbia dell’avvocato dei Vannini

Tra coloro che hanno criticato la puntata di ieri sera di Storie Maledette c’è Celestino Gnazi, legale della famiglia Vannini. L’uomo ha sfogato la sua rabbia su Facebook, con un post fortemente critico nei confronti dell’intervista: “Secondo Ciontoli Marco, appena colpito da una arma da fuoco di potenza devastante, il cui proiettile gli aveva appena bucato i polmoni, gli aveva appena bucato il cuore, gli aveva appena bucato una costola e che non era fuoriuscito solo perché trattenuto dalla epidermide. Ebbene, in questa straziante ed ovvia condizione di atroce dolore, Ciontoli dice che quel povero ragazzo avrebbe detto a Martina che praticamente non era successo nulla”. È palese il tono polemico nei confronti della versione di Ciontoli e non mancano le critiche alla Leosini: “Non ho sentito la Leosini sobbalzare o quantomeno dire qualcosa, fare una domanda, un accenno di sorpresa, qualcosa, non so”.

Grazi ha rivelato tutto il suo sconcerto, rivelando di aver reagito molto male dopo aver visto la trasmissione: “Disgustato ho spento il televisore e, per la prima volta dall’inizio di questa tragica vicenda, ho pianto di rabbia. Ho la nausea, non credo di aver mai provato una nausea così forte. Talmente forte da impedirmi di dire tutto quello che penso”.

Il commento di Federica Sciarelli

Anche Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto?, è intervenuta in proposito: “Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l’ha visto? abbiamo sempre chiesto l’intervista ad Antonio Ciontoli. A noi, Antonio Ciontoli, l’intervista non l’ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta”. La Leosini, a sua volta, non ha lasciato cadere il commento ed ha ribattuto: “A parte il fatto che non si capisce mai quello che penso, io sono favorevole ad un solo elemento: la verità. E’ l’unico obiettivo che tento di raggiungere nelle tante storie maledette che ho costruito. Io cerco in tutti i modi di non far capire mai il mio pensiero, studio gli atti del processo”.