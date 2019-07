Dramma a Sbrendola, nel Vicentino, dove un terribile incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un’azienda che fabbrica vernici. Dall’incendio si è sollevata una grandissima nube ed ora si teme che ci possano essere gravi ripercussioni a livello ambientale. I dipendenti dell’azienda non sembrano aver riportato conseguenze, così come nessun abitante della zona.

Pericolo di contaminazione da diossina

L’azienda sarebbe la Isello Vernici: all’interno dell’azienda ci sarebbero grandi quantità di solventi che, se sottoposti a combustione, potrebbero liberare diossina gravemente tossica. Non si esclude che, trovandosi la fabbrica in una zona industriale, l’incendio (che sembra essere particolarmente aggressivo) possa essersi espanso anche a vicine fabbriche. Si sono sentite in zona anche delle esplosioni. Su luogo sono immediatamente arrivati i soccorsi che stanno cercando di mantenere sotto controllo le fiamme: non è chiaro, per ora, da cosa sia stato causato l’incendio. L’area è stata evacuata ed il Comune ha diramato l’avviso ai residenti di rimanere in casa.

L’autostrada A4 è stata chiusa tra Montebello e Vicenza Ovest: il quel punto, infatti, la visibilità era ridotta per via della nube. Sono stati proprio molti automobilisti a dare l’allarme ai soccorsi, allarmati dalla nube alta varie decine di metri e che si avvicinava velocemente all’autostrada.

Guarda il video:

#1luglio 15:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Brendola (VI) per l'incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada #A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest pic.twitter.com/efmXm0nrDs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 1, 2019

Fonte video: Twitter/Vigili del fuoco