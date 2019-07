C’è un bel gap temporale tra il penultimo post pubblicato su Instagram da Nadia Toffa e il suo ultimo, quello odierno. Un gap che, parlando di una persona solita essere particolarmente presente, si è fatto sentire e soprattutto notare date anche le fragili condizioni di salute della iena che però oggi è tornata sotto la luce del selfie.

Nadia Toffa: il ritorno su Instagram

Faccia affaticata, lo si vede, però sorridente come si è sempre stati abituati a vederla. È una Nadia Toffa versione estiva e accaldata sicuramente date le alte temperature italiane, quella che appare quest’oggi dopo quasi 1 mese esatto di totale assenza da ogni genere di social. “Io e Totò – scrive la Toffa parlando del suo cagnolino – Unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti“.





La felicità sui social: “Finalmente! Eravamo preoccupati“

L’ultimo post, prima di oggi, è datato 11 giugno: lunghe settimane di silenzio che hanno fatto pensare che la Toffa fosse stata messa con le spalle al muro dalla chemioterapia alla quale continua a sottoporsi lottando contro il cancro.

A fatica si contano i commenti

Tantissimi i commenti fioccati velocemente al di sotto del suo post, molte parole ilari per il ritorno della iena sui social, attesissimo da parte dei suoi sostenitori: “È bello rivederti“; “Menomale che hai messo questo post! – le scrive un utente – Era da troppo tempo che non mettevi una tua foto e mi mancavi. Baci“; “Finalmente ero preoccupata è tanto che non scrivevi un abbraccio forte“; “Che bello rivederti forza non mollare“; “Eccoti felicità nel vedertiii“.

*immagine in alto: Nadia Toffa. Fonte/Instagram Nadia Toffa (dimensioni modificate)