Finora si erano viste solo immagini del crollo del Ponte Morandi che mostravano una prospettiva parziale del dramma. A mostrare il crollo erano per lo più le telecamere presenti sul ponte in quel momento. Stamattina, invece, la Guardia di Finanza ha desecretata alcuni video che mostrano il momento del crollo e che permettono di vedere esattamente come è crollato il viadotto del Polcevera.

Immagini come queste, finora non diffuse al pubblico, hanno permesso agli esperti di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il crollo in pochi secondi

Le telecamere sono quelle dell’azienda Ferrometal, situata vicino al viadotto Polcevera ma in una posizione che le ha garantito di non subire danni. L’inquadratura è sul parcheggio dell’azienda, ma in alto a sinistra si vede chiaramente il viadotto. Per qualche minuto di video, vediamo il ponte prima del crollo: è il 14 agosto ed il traffico è piuttosto attivo. Ad un certo punto si vede chiaramente passare un furgone e, proprio nel momento in cui il veicolo è all’inquadratura, il ponte crolla e il camion viene inghiottito. Sul mezzo finiscono tonnellate di macerie.

Ha ceduto per primo il tirante

Il video mostra un dettaglio fondamentale: è il tirante del lato sud del pilone 9 a cedere per primo, e subito dopo cede l’intera impalcatura, portandosi dietro il ponte. Il cedimento di quello strallo è stato, dunque, la causa iniziale della morte di 43 persone che si trovavano sul ponte in quel momento.

Il ponte è stato demolito completamente pochi giorni fa.

Guarda il video: