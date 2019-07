Pamela Parti sarebbe dovuta essere uno degli ospiti più attesi al Chi Summer Tour, l’evento organizzato da Alfonso Signorni. Purtroppo solo all’ultimo minuto il direttore del settimanale ha annunciato un cambio di programma.

Nel corso della serata Signorini ha spiegato e motivato l’assenza della showgril al centro dell’intrigato Prati-Gate. E come molti sospettano c’entra Mark Caltagirone. Le ombre dell’ex promesso sposo fantasma continua a renderle la vita difficile, nonostante lei stia facendo di tutto per voltare pagina.

La comunicazione di Signorni

È stato Signorini in persona, durante il Chi Summer Tour, a spiegare senza troppi giri di parole perché Pamela Prati non ci sarebbe stata come promesso. “C’è una grande assenza. È stata annunciata sulle pagine del nostro giornale. Stasera vi do una notizia: Pamela Prati non c’è” ha riferito il direttore e opinionista.

Il motivo è che sin da subito ha messo in chiaro che non avrebbe potuto parlare del caso Caltagirone. “Mi ha mandato un messaggio. Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto. Vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone“.

La risposta di Signorini

Tuttavia Alfonso Signorini non nasconde di essere rimasto deluso dalla postilla presentata dalla Prati. E così ha proseguito con il suo discorso al pubblico: “Le ho detto: Scusa ma che vieni a fare?!“.

La soubrette aveva già pronta la soluzione: “E lei mi ha risposto: Parlo della mia carriera e della mia estate“. Tuttavia il direttore del settimanale è stato categorico e le ha risposto: “Va bene, allora puoi restare a casa. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica“. Insomma, a quanto pare il succoso caso Caltagirone è diventato così “appetitoso” nel regno del gossip che ha finito con il mettere in ombra la stessa Pamela Prati.