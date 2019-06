L’ondata di volti noti che sarebbero stati contattati dal presunto Mark Caltagirone, ormai ‘noto’ fidanzato fantasma di Pamela Prati, è inarrestabile. Tra i vip che hanno incrociato la sua evanescente identità spunta anche Eva Grimaldi, che avrebbe ricevuto un video da lui. Così, nel salotto serale di Live – Non è la d’Urso, si è scritta un’altra torbida pagina nel capitolo del ‘Pratiful’. Un’odissea di menzogne smascherate in favore di telecamera che ha assunto proporzioni apocalittiche. La moglie dell’attrice, Imma Battaglia, ha rivelato i contorni di quanto sarebbe accaduto poco prima delle nozze.

Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone

Barbara d’Urso aveva aperto le danze, diverse settimane fa, sui contatti con Mark Caltagirone. Il presunto fidanzato fantasma di Pamela Prati le avrebbe inviato una serie di messaggi, ma non è la sola destinataria. Tra le righe di una vicenda che si è fatta altro dal semplice gossip – esondando in scenari di possibile interesse penale – è spuntata la confessione di Imma Battaglia.

Ospite di Live – Non è la d’Urso, nella puntata del 19 giugno scorso, ha rivelato che sua moglie, Eva Grimaldi, sarebbe stata contattata dal misterioso imprenditore. All’attrice sarebbe arrivato anche un video, via Instagram, ma non lo avrebbe mai visualizzato.

Il contenuto è destinato a rimanere avvolto nel mistero, a causa dell’eliminazione dell’account social del mittente. “Eva è stata contattata da Mark Caltagirone – ha detto la Battaglia – ma non l’ha mai detto perché è una persona molto riservata“.

I contatti prima del matrimonio

A ridosso del matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Caltagirone avrebbe mandato dei messaggi all’attrice chiedendole informazioni su Enzo Miccio, il loro wedding planner.

“Mi ha anche detto che ci saremmo visti al matrimonio con Pamela. Poi mi ha mandato un video che io, per correttezza nei confronti della Prati, non ho mai aperto. All’epoca non avevo capito bene la situazione, non capivo se questo Mark era un latin lover oppure no“.

Questo lo sfogo di Eva Grimaldi, in collegamento da casa insieme alla moglie. Sconcerto in studio, anche se questo aneddoto potrebbe considerarsi di minimo rilievo davanti allo stillicidio di rivelazioni sul caso.