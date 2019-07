Dal 17 giugno scorso, Andrea Camilleri è ricoverato in seguito a un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono ritenute stabili, anche se permane un quadro critico che non smette di preoccupare i fan. Tra questi, due in particolare hanno commosso l’Italia con i loro gesti di affetto. Si tratta di un ragazzo e di un tassista, che continuano a chiedere informazioni sullo stato di salute del creatore di Montalbano.

Le condizioni di Andrea Camilleri

L’ultimo bollettino sulle condizioni di Andrea Camilleri è del 21 giugno scorso, quando i medici hanno confermato la prognosi riservata e si è affacciato un barlume di stabilità nel suo quadro clinico.

La situazione resta comunque critica e questo alimenta la paura dei fan dello scrittore siciliano. Dal 17 giugno, giorno in cui un arresto cardiaco lo ha costretto al ricovero al Santo Spirito di Roma, non è cambiato molto.

Nell’attesa di maggiori informazioni, sono tantissime le dimostrazioni di stima e affetto che circondano Camilleri, comprese quelle di due fan speciali che hanno commosso tutti.

Il gesto dei fan dello scrittore

Andrea Camilleri è in gravi condizioni ma nessuno perde la speranza. A 93 anni lotta con tutte le sue forze, supportato da medici, parenti e migliaia di sostenitori.

Secondo quanto riportato da Ragusanews, tra le telefonate che affollano il centralino dell’ospedale romano ci sarebbero quelle quotidiane di un ragazzo siciliano, che chiamerebbe fino a 3 volte al giorno per sincerarsi della situazione.

Ci sarebbe anche un tassista romano a fare il tifo per lo scrittore, al punto da chiedere informazioni su Andrea Camilleri ai clienti che trasporta, in andata o ritorno dal Santo Spirito.