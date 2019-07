Sarà un autunno amaro per Antonella Clerici, dopo la clamorosa disfatta dei suoi programmi dati tutti come assenti nei prossimi palinsesti Rai. Cancellato anche Sanremo Young, la conduttrice sembra restare all’angolo di un ring in cui ci sarebbero pochissime mosse per cambiare le sorti della partita con i vertici di Viale Mazzini. In barba all’esclusiva che la lega all’azienda fino al 2020, nell’orizzonte televisivo del servizio pubblico non ci sarebbe posto per lei. Come rivelato dal settimanale Oggi, la presentatrice avrebbe deciso di rifugiarsi nella famiglia, ma non mancherebbe un piccolo accento di fastidio sui social.

Antonella Clerici si rifugia negli affetti

Le foto del settimanale Oggi rimandano a un quadretto di famiglia in cui Antonella Clerici avrebbe trovato un rifugio sicuro, dopo la cocente delusione in Rai.

I suoi programmi sarebbero tutti cancellati dai prossimi palinsesti, e la conduttrice sarebbe una delle grandi assenti della prossima stagione autunnale.

Già TvBlog aveva lanciato l’indiscrezione su questo nefasto scenario, che vede uno dei nomi di spicco della rete ammiraglia fuori dai giochi. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, per Antonella Clerici non ci sarebbe altro da fare (salvo sorprese dell’ultimo minuto, ma decisamente improbabili allo stato attuale).

Così avrebbe deciso di dedicarsi a un po’ di relax insieme al compagno, Vittorio Garrone, e alla figlia Maelle. Una vacanza al riparo dai contraccolpi della realtà, ma sui social qualcosa bollirebbe in pentola.

Il post sibillino della conduttrice

Mentre i fa attendono una reazione della loro beniamina, sembra che qualcosa si stia muovendo in questa direzione, almeno sul fronte social. A margine della tempesta di titoli che l’hanno annunciata come “grande esclusa” da mamma Rai, Antonella Clerici avrebbe manifestato un timido sintomo di fastidio sul suo profilo Instagram.





“Un sorriso senza parole, niente da aggiungere“. Questa la didascalia a corredo di un selfie che la vede sorridente, e che nella mente dei follower richiama un chiaro riferimento alla tormenta professionale in corso.

Decine i commenti dei fan che le augurano di tornare presto in tv, così come i commenti piccati alla presunta scelta dell’azienda: “Cosa vuoi aggiungere – scrive un utente – (…) sono davvero molto molto inc****ta per ciò che ho letto. Nonostante tutto spero che non sia vero, in bocca al lupo Antonella“.