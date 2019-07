Dopo un anno fatto di alti e bassi, tra le polemiche per quanto accaduto durante l’Isola dei famosi, il caso Riccardo Fogli e un nuovo libro pubblicato, per Alessia Marcuzzi l’anno a venire sarà, forse più roseo.

Per la conduttrice infatti alcuni rumors prevedono la conduzione di ben tre programmi di punta dell’emittente. In questi giorni infatti stanno emergendo tutte le novità previste per il palinsesto Mediaset del prossimo anno, e pare che anche per Michelle Hunziker si aprono scenari interessanti.

Tre programmi per Alessia Marcuzzi

Ad annunciare la notizia è il portale DavideMaggio, si vocifera infatti che il prossimo anno ci sarà qualcun altro a condurre Temptation Island Vip e pare che la scelta sia caduta proprio sulla bella e brava Alessia Marcuzzi. Questo sarebbe il terzo programma per la conduttrice che l’anno prossimo ritornerà alla conduzione de Le Iene, affiancata da Nicola Savino e l’Isola dei Famosi.

Non tornerà invece la Gialappa’s Band a cui, pare, non è stato rinnovato un contratto per mancato accordo tra le parti, come ha precisato lo stesso Piersilvio Berlusconi. Nessuna conferma e nessun commento dalle parti interessate, al momento Alessia Marcuzzi è invadenza con la famiglia.





Buone notizie anche per Michelle Hunziker

Un’altra conduttrice però pare avere futuro roseo nel palinsesto del prossimo anno di Mediaset, pare che Michelle Hunziker condurrà una nuova versione di un noto programma ideato da Maria De Filippi, Amici Vip, in onda in autunno. La Hunziker è stata anche confermata alla guida di All together now, in onda la prossima primavera.