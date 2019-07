Nel corso della conferenza stampa con cui Mediaset ha presentato il nuovo palinsesto televisivo, una parentesi speciale è stata dedicata ad Adrian. La serie televisiva animata, ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano.

Lo scorso anno il progetto Adrian è partito sul piccolo schermo, subendo però una brusca interruzione. Ora però la serie, con tanto di show al prologo, è pronta a tornare in una veste nuova e con una grande novità, che prevede una maggiore presenza di Celentano sul palco. A parlare è l’amministratore delegato dell’azienda, Pier Silvio Berlusconi, che nel corso della conferenza si è espresso più volte.

La delusione

Il progetto Adrian ha preteso una lunga “gestazione”, come lo stesso cantante e attore ha raccontato. Un progetto a lui molto caro, che è riuscito al fine a realizzare. Tuttavia dopo poche puntate era già chiaro che qualcosa nella serie non convinceva il pubblico, che di conseguenza non lo ha premiato con ascolti stellari.

Così in febbraio la serie è stata cancellata, con la promessa di essere riproposta in autunno. “Per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di ‘Adrian’ vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019” avevano fatto sapere in una nota Mediaset ed Andriano Celentano. “Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente. Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste”.

Il ritorno

Ebbene oggi la squadra Celentano-Mediaset si pone un nuovo obiettivo: venire in contro alle esigenze del pubblico. E ovviamente lasciarsi alle spalle i risultati deludenti della scorsa stagione. “Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il primo insoddisfatto è lui” ha cominciato l’amministratore delegato in conferenza.

“È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto” ha detto Pier Silvio. “Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così“.