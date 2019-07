Buone notizie per tutti gli appassionati di Avanti un altro! Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, infatti, dovrebbe tornare a dicembre.

Avanti un altro, un successo che dura da ben 8 anni

Lo scorso 20 aprile 2019 è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Avanti un altro e i fan del programma non vedono l’ora di poter tornare a seguire l’esilarante game show che da ben 8 anni allieta le serate di milioni di italiani.

La prima puntata di Avanti un altro è andata in onda il 5 settembre 2011 e da allora il suo successo non sembra arrestarsi. Nel corso dell’ultima edizione, infatti, è riuscita ancora una volta a stare al passo con la concorrenza, grazie ad uno share pari al 20% e una media di ben 4 milioni di telespettatori.

Numeri davvero scoppiettanti che non possono fare altro che portare ad una riconferma del programma che, in base a quanto si evince da TV Blog, dovrebbe fare il suo ritorno in onda a dicembre.

A fine anno passaggio del testimone fra Scotti e Bonolis

In questi mesi a fare compagnia durante la fascia pre serale è Gerry Scotti con il suo programma Caduta libera. Ad appassionare il pubblico è ormai da qualche settimana il campione Nicolò Scalfi, 20enne bresciano che ha superato il record di 80 puntate. Un vero e proprio successo, quello firmato da Gerry Scotti, che dovrebbe fare il passaggio del testimone a dicembre con Paolo Bonolis.

Sono ben 130 le puntate di Avanti un altro previste e pertanto il programma dovrebbe durare fino alla prossima primavera. A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito al futuro palinsesto di Canale 5, con la certezza che Gerry Scotti e Paolo Bonolis sono ormai da anni punto di riferimento della rete ammiraglia Mediaset e che la loro presenza durante la fascia pre serale, e non solo, è garanzia di professionalità e tanto divertimento.