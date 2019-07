Claudia Gerini e la figlia Linda sono state al concerto dei Tiromancino all’Auditorium di Roma. Del resto il papà della piccola è Federico Zampaglione, i due sono stati insieme per 11 anni e la loro relazione è finita nel 2016, ma dopo l’amore certamente resta l’amicizia e il profondo rispetto.

Il post sui social di Claudia Gerini

L’attrice ha portato la figlia al concerto del papà che, con grande commozione di tutti, è salita sul palco per un abbraccio con Federico Zampaglione. La Gerini ha immortalato il momento e postato la foto sui social con un cuore: “Ieri, un concerto emozionante“. Tra gli hashtag anche “Per sempre”, a sottolineare come le cose tra di loro vadano bene.





La vita sentimentale della Gerini

Recentemente l’attrice aveva rivelato a Chi di essere felice e di avere un uomo, pur essendo intenzionata a mantenere la sua vita privata: “La mia vita sentimentale procede, non si è fermata“. E ancora: “Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così“. L’attrice però non crede all’amore “a lunga conservazione”. “La convenzione di stare con una stessa persona tutta la vita è folle, non è più attuale“, ritiene la Gerini.

Guarda il video: