Prima dell’anniversario di matrimonio con suo marito, l’ex calciatore Billy Costacurta, celebrato con un post sui social, Martina Colombari ha pubblicato uno scatto in bikini in cui sfoggia un fisico che lascia semplicemente senza fiato. Un altro post che immortala la sua splendida forma fisica è stato pubblicato dall’attrice ieri e, anche in questo caso, Martina Colombari appare semplicemente splendida.

Martina Colombari fantastica in bikini

Martina Colombari si trovava ieri al Taormina Film Fest dove è stato presentato il docufilm Haiti in cui appare anche la sua testimonianza e che denuncia la situazione d’instabilità politica e sociale che caratterizza l’isola. Impegni sociali e culturali a parte, Martina Colombari anche adesso che ha 43 anni, sfoggia un aspetto fisico invidiabile, scolpito e perfetto. D’altronde, Martina Colombari è sempre stata bellissima, infatti, oltre ad essere stata eletta Miss Italia nel 1991, ha lavorato per molto tempo nel mondo della moda come modella.

Come testimoniano i tanti post su Instagram in cui appare intenta ad allenarsi, l’ex modella non si lascia andare e cura sempre la sua forma fisica andando in palestra e mostrandosi mentre è impegnata in numerose attività ginniche. La prima foto in cui appare in bikini è un selfie fatto allo specchio, in cui mostra tutta la sua bellezza, prima di andare in spiaggia. Tantissimi i commenti di apprezzamento dei suoi follower. Tra questi c’è chi ha scritto: “No vabbé …meravigliosa… Sei la miss più bella in assoluto…. Se partecipassi anche quest’anno… vinceresti!“.

Martina Colombari in versione sirenetta

Il secondo post pubblicato, immortala Martina Colombari in versione “sirenetta”, appena uscita dall’acqua. Qualcuno ha commentato la foto ironizzando sulla sua perfetta forma fisica scrivendo: “Restituisci la tartaruga al WWF“. Tantissima stima è stata dimostrata poi da un altro utente che ha commentato la bellissima foto scrivendo: “Ti ammiro tantissimo perche sei una Donna forte. Non ti importa di nessuno e vai avanti per la tua strada! Hai tutto; sei intelligente e molto colta, sai recitare e soprattutto sai AMARE … sei bellissima, ti dovrebbero fare la corona di MİSS mondo“.