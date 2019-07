Ancora apprensione sulle rive del Rio Grande, al confine tra Messico e Stati Uniti. Da lunedì, come si legge su O Globo, fonte brasiliana, gli agenti della Guardia di frontiera degli Stati Uniti si trovano alla ricerca di una piccola bimba di 2 anni, scomparsa nel Rio Grande.

Bimba di 2 anni scomparsa nel Rio Grande

Potrebbe trattarsi dell’ennesima vittima del muro messicano, il muro della vergogna di cui si è parlato diffusamente già la settimana scorsa quando hanno fatto capolino su tutte le prime pagine delle testate di fama mondiale le fotografie di Oscar Alberto Martinez Ramirez e di sua figlia Angie Valeria, entrambi morti, l’uno al fianco dell’altro, tra le acque del Rio Grande. Oggi il sospetto è che la crisi migratoria tra Messico e Stati Uniti posso continuare a mietere vittime. Da giorni, come diffuso dalle fonti brasiliane, gli agenti si trovano alla disperata ricerca di una bambina scomparsa lunedì sera, come ha denunciato la sua stessa madre.

Del Rio Sector Border Patrol agents lead search for missing 2-year-old Haitian girl in Rio Grande River. More info: https://t.co/pzNHWJyRs6 #USBP #CBP pic.twitter.com/II7JNZP7Y3 — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) July 2, 2019





La difficile situazione migratoria

La donna, originaria di Haiti e secondo quanto emerso dalle indagini brasiliane, sarebbe stata fermata dalle autorità, in Texas, vicino alla città Del Rio. Quello che più preoccupa le autorità al momento, come spiegato da ABC News, è il veloce flusso del Rio Grande, conseguenza delle forti nevicate sulle montagne circostanti. La bambina, di nazionalità brasiliana, è ricercata in lungo e in largo da giorni ormai e si spera di non dover ricorrere ancora una volta ad usare la parola “tragedia”.

Oltre 250 morti denunciati

Sempre dalla Guardia di Frontiera statunitense filtrano numerosi informazioni circa la disperata situazione migratoria tra i due Stati americani parlando di circa 283 morti nel solo 2018. Ma come diramato dagli attivisti, i numeri sarebbero sostanzialmente più alti e disarmanti: molti, secondo O Globo, sparirebbero nello sconfinato deserto all’interno del quale, una volta spariti, molti migranti non sarebbero mai più stati trovati.

*immagine in alto: fonte/CBP South Texas (dimensioni modificate)