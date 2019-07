Tirata d’orecchie per Katia Fanelli, la “Lady Fotonica” che sta spopolando sulla spiaggia di Temptation Island. Pare che questa volta a spendere una parola nei confronti del fidanzato di Katia, Vittorio Collina, sia la madre della ragazza, che pare ammirare particolarmente il “genero”.

Katia, affascinata dal tentatore dell’Isola

La biondissima Katia è già la star del programma: un po’ per il suo peculiare uso dell’aggettivo “fotonico”, un po’ per via delle sue battute, la fidanzata di Vittorio ha già catalizzato l’attenzione. Lei, d’altronde, ha già dato molto da vedere all’interno del programma: il suo rapporto con Giovanni, uno dei tentatori, ha già dato molto di cui parlare. Lei è palesemente molto attratta da lui, tanto da mandargli sottili e impliciti messaggi come “cavalcami più forte”. Lui, benché lusingato, le rifila chiare e forti picche, nonostante lei abbia molto a cuore il concetto di perseveranza.

Vittorio, cornuto e mazziato (ma amato dalla suocera)

Delusione invece per Vittorio, che ne esce ferito e abbandonato: agli altri, Katia dice che sente la mancanza dei cani ma non del suo fidanzato. Lui, dal canto suo, ribatte (dopo aver visto i video): “Basta non voglio vedere altro, Katia sta confermando le mie idee: da quando è qui non ha mai parlato di me, non si è mai presa del tempo per pensare a noi”.

La madre di Katia Fanelli ha confidato i suoi pensieri a Uomini e Donne Magazine, e sul genero ha dichiarato. “È un galantuomo, un ragazzo d’altri tempi. Cerca di accontentarla in tutto, è molto accondiscendente (…) Se dovesse andare male tra di loro mi dispiacerebbe molto. La porta di casa mia sarà sempre aperta per lui”.