Il Principe William ha compiuto un gesto bellissimo per i suoi sudditi che si trovavano all’esterno di Kensington Palace per omaggiare Lady Diana che l’1 luglio avrebbe compiuto 58 anni. Tantissimi i fan della Principessa del popolo che si sono recati per l’occasione davanti a Kensington Palace portando dei fiori .

Il gesto del Principe William

Difficile non accostare il gesto del Principe William al modo di fare di Lady Diana dopo l’incontro con i sudditi intenti a omaggiarla a Kensington Palace. Il Principe ereditario da Kensington Garden si è incamminato verso il cancello di Kensington Palace da solo, seguito solo da una manciata di guardie della sicurezza e ha incontrato le persone che si trovavano lì per rendere omaggio a Lady D.

William si è avvicinato in particolare a 6 degli astanti e ha stretto loro la mano. Tra lo stupore generale, il principe William ha ringraziato le persone presenti per tutto quello che fanno per sua madre. Il Daily Mail ha raccolto la testimonianza di una delle persone che ha parlato con il Principe, John Loughrey, un 59enne. L’uomo ha raccontato di aver provato una grande emozione quando si è avvicinato il Principe William, “sto ancora tremando“, ha detto.

I due cuori di Lady Diana

John Loughrey ha poi raccontato al Daily Mail di aver chiesto al Principe William quando sarebbe stata realizzata la statua in onore di Lady Diana, da porre fuori da Kensington Palace, e il figlio della Principessa del Popolo ha assicurato che sarà realizzata molto presto. John Loughrey ha poi spiegato perché è così grande l’attaccamento del popolo inglese verso Lady Diana: “Lei era nata con due cuori, uno per lei e l’altro per noi. La gente non potrà mai dimenticarla“.

Il 59enne ha anche detto che il Principe William ha detto a tutti che era meraviglioso che fossero lì per celebrare il compleanno di sua madre e il contributo che ha lasciato al mondo. La semplicità di questo gesto, lontanissimo dalla formalità e dalla distanza tipica dei reali, è impossibile da non accostare alla figura di Lady Diana.