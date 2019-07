Valeria Marini ha deciso di dire la sua sul gossip circa la presunta relazione con Gianluigi Martino. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la showgirl ha voluto smentire queste voci e mettere in chiaro le cose una volta per tutte.

Gli indizi dei mesi precedenti

Lo scorso febbraio, Valeria Marini era stata avvistata in compagnia di Gianluigi Martino, collaboratore di una nota agenzia di casting e produzioni televisive. I due avevano trascorso un fine settimana insieme e ciò aveva dato via alle ipotesi che tra la soubrette e il pr, 17 anni più giovane di lei, ci potessero essere le basi per una relazione romantica.

A maggio, Valeria Marini aveva anche dichiarato di avere accanto “una persona speciale”, ma di non voler rilasciare dichiarazioni pubbliche per una sorta di scaramanzia. Dagli indizi rilasciati, si parlava di un suo collaboratore, molti avevano tratto la conclusione che si trattasse proprio di Gianluigi Martino.

La smentita di Valeria Marini

A quanto pare, però, Martino sarebbe solo un amico e collega. Il loro rapporto si ferma a questo, dunque.

Di lui, la soubrette ha infatti riferito che “è una persona che mi segue nei miei progetti lavorativi”. In più, ha aggiunto che al momento non c’è nessun fidanzato nella sua vita e che dunque vive ancora in attesa del vero amore.

Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha speso anche alcune parole su Pamela Prati, amica da lungo tempo e con cui sembra aver riallacciato i rapporti. Parlando del caso Mark Caltagirone, la showgirl ha preso le difese della sua collega ai tempi del Bagaglino: “Non ha ammazzato nessuno”. Per questo si augura che il pubblico sappia dimostrarsi comprensivo nei confronti della Prati: “Credo che Pamela in questa storia sia una vittima” ha affermato la Marini, che ha aggiunto: È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei”.

*immagine in alto: Valeria Marini a Realiti (frame)