Il gieffino ex di Giulia Salemi, dopo la rottura con quest’ultima, è stato oggetto di minacce. Francesco Monte, per questo, ha parlato su Instagram, dando voce ad un lungo sfogo attraverso la sua ultima story.

Accusato di aver tradito l’influencer di origini persiane, Monte smentisce queste voci. Il gieffino racconta la sua versione dei fatti e lancia l’appello: “Basta minacce“. Ma soprattutto l’ex naufrago mette in chiaro di non aver mai tradito la bella Giulia. Dei due, in ogni caso, è proprio la Salemi ad esserne uscita distrutta.

Il presunto tradimento

Di recente il settimanale Spy ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della relazione tra i due gieffini. Secondo la rivista il modello pugliese avrebbe preso a frequentare la sua attuale fiamma, Isabella De Candia, quando ancora era impegnato con la Salemi.

La coppia in crisi a Cannes avrebbe avuto una furiosa litigata, motivo della rottura. Le problematiche tra loro però erano già in atto, sebbene durante il corso del Festival apparissero sereni in pubblico. C’è chi dice che in realtà una vera e propria sintonia non ci sia mai stata tra di loro: infatti, mentre da subito Giulia è apparsa molto presa da Francesco, lui non si sarebbe mai mostrato pienamente convinto della loro relazione. Dubbi che non si sono mai dissipati? Ad ogni modo stando a quanto riporta Spy la liaison con la De Candia sarebbe stata incentivata dal copico Pio Dantini, di Pio e Amedeo e si sarebbe inserita in un contesto di coppia (Monte-Salemi) ormai già logoro. Sulla base di queste informazioni si è ipotizzato un presunto tradimento, che ha scatenato l’ira dei fan della influencer.

Lo sfogo di Monte

A questo sono seguite pesanti minacce, anche di morte, dirette a Francesco Monte. Fino a che lui non ne ha potuto più ed è esploso in una lunga story su Instagram e in un post poi.





“Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici” esordisce il giovane pugliese. “Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c’è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta“.