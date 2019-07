Qualche ora fa la notizia del blocco forzato da parte del veliero Alex, con a bordo i 46 migranti tratti in salvo nella notte di giovedì. Il governo italiano aveva posto il divieto d’accesso nelle acque di Lampedusa, proponendo Malta come alternativa.

L’Ong Mediterranea però ha fatto sapere che troppe ore di navigazione separavano il veliero da La Valletta. Nel frattempo le condizioni a bordo sono diventate intollerabili. Da qui lo stato di necessità reclamato dall’equipaggio, che ha deciso di fare rotta versa il porto di Lampedusa.

L’attracco a Lampedusa

Poco prima delle 17.30 di questo pomeriggio l’imbarcazione ha attraccato nel porto di Lampedusa. Giunta alla banchina scortata dalla motovedetta della Guardia di Finanza e dal gommone della Capitaneria di Porto. Ne dà notizia anche la Mediterranea dall’account Twitter.

La barca a vela Alex di #Mediterranea ha attraccato al porto di Lampedusa con 41 naufraghi a bordo. #SavingHumans pic.twitter.com/eybOlo4bZg — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 6, 2019





I migranti fermi sul ponte in attesa di sbarcare. Ad attenderli le forze dell’ordine. Intanto dalla Ong fanno sapere: “Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone“.

L’annuncio da Berlino

Intanto da Berlino, la Germania fa sapere di essere pronta ad accogliere parte dei migranti a bordo non solo della Alex, ma anche della Alan Kurdi. “Sia nel caso della ‘Alan Kurdi’ che nel caso di ‘Alex’ siamo pronti, nell’ambito di una soluzione solidale europea, a prendere alcune delle persone salvate”. A parlare è il primo ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer.

Seehofer si schiera anche contro Salvini: “Non possiamo assumerci la responsabilità che due navi con i naufraghi sopravvissuti restino per settimane nel Mediterraneo perché non riescono a trovare nessun porto per accoglierli. Ecco perché ti esorto a ripensare alla tua posizione di non aprire i porti italiani“. Ma il vicepremier replica: “Al Decreto Sicurezza Bis la Lega presenterà emendamenti per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici i sequestri dei mezzi“.