Non è il migliore dei periodi per Antonella Clerici che, dal punto di vista professionale, si prepara a uno stop forzato. Con la cancellazione di Sanremo Young, pare proprio che il suo nome non sia tra quelli presenti nella prossima stagione Rai (forse anche a causa del successo mancato del suo Portobello, decisamente perdonabile per una professionista con un seguito così importante). Ma se il lavoro non va molto bene, alcuni haters sui social fanno anche peggio. Uno, in particolare, si è lasciato andare ad un commento poco felice.

Il post della Clerici

Ogni artista presente sui social, purtroppo, deve fare i conti ogni giorno con commenti assolutamente offensivi e – spesso – gratuiti. Anche i conduttori nazional-popolari come la Clerici. Nonostante il seguito trasversale e l’immagine familiare e rassicurante, anche la Clerici si ritrova nella sua bacheca gli interventi dei cosiddetti leoni da tastiera. Ma partiamo dal principio. La Clerici ha da poco presenziato, a Fauglia, ad un evento di Domani International, una comunità che si occupa dei bambini affetti da patologie cerebrali cognitive, come l’autismo, e non solo. Orgogliosa di aver sostenuto una causa onorevole, ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae vicino ad una targa con il suo nome.

Antonella Clerici e la foto su Instagram

“Ti hanno preparato la lapide”

Tra i commenti più assurdi, quello di un utente che probabilmente pensava di fare black humor. Alla Clerici, il leone da tastiera ha scritto: “Ti hanno già preparato la lapide? Ottimo!”. Noi scegliamo di non dare visibilità al nome dell’utente e riportiamo la vicenda solo per prendere le misure di un fenomeno sempre più dilagante: l’offesa gratuita di una community social sempre più abituata a vomitare odio senza alcun fondamento, senza alcun filtro, con l’illusione di rimanere confinata nello status virtuale dove tutto è sempre concesso. Tantissimi, per fortuna, gli utenti che hanno preso le difese della Clerici e hanno bollato l’intervento come un augurio di morte gratuito.