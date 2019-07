Francesco Totti stupisce sempre, dal passato nel calcio giocato fino alla vita fuori dal campo. Questa volte l’ex capitano della Roma è stato immortalato a Sabaudia mentre aspetta in fila il suo turno per mangiare.

La foto di Francesco Totti

Un campione dentro e fuori dal campo: è questo il messaggio che la giornalista Maria Latella ha condiviso su Twitter quando ha deciso di condividere con i fan una foto di Francesco Totti in coda come tutti per prendere da mangiare in spiaggia a Sabaudia. “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che e’ anche una persona ben educata. Francesco Totti in fila per l’insalata riso“, ha scritto la giornalista.

La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che e' anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli pic.twitter.com/10L4FfFWl9 — Maria Latella (@MariaLatella) 6 luglio 2019

Amore a gonfie vele

Intanto il campione si gode le vacanze con la famiglia e l’amore con Ilary Blasi sembra essere più vivo che mai. Solo poco tempo fa i due hanno festeggiato 14 anni di matrimonio con dolci dediche via social. La conduttrice aveva pubblicato sui social una foto insieme, tra le braccia del suo Totti, mentre si scambiavano un dolce bacio. In fondo alla foto appare la scritta “I love you“, con ben 14 cuori come didascalia. Al suo post aveva risposto l’ex capitano della Roma postando una foto con la sua compagna, e il commento: “X sempre“.

Cosa farà il campione nel suo prossimo futuro? Ancora non si sa, ma per Ilary Blasi si apriranno le porte dello storico programma Giochi senza Frontiere, l’appuntamento estivo che vede sfidarsi 20 nazioni in prove di abilità.