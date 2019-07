Un momento, per lui, di “goliardia” gli costa ora una denuncia. Parliamo di Mario Balotelli, in questi giorni tornato sulla bocca di tutti. Di sabato la notizia che il calciatore si era lanciato in una particolare “scommessa” che ora gli potrebbe costare cara.

La scommessa di Balotelli porta guai

Una scommessa che ha testimoniato volutamente sul proprio profilo social. Si trovava a Napoli il calciatore, precisamente in zona Mergellina, quando nel pieno della sua vacanza ha incontrato lungo la sua via un gestore-amico di un bar disposto a imprese pazze. Particolarmente divertito Balotelli ha così offerto su un piatto d’argento una lauta ricompensa in euro qualora l’uomo avesse avuto il coraggio di tuffarsi in acqua a bordo di una Vespa.

Il video diventa virale e intervengono le autorità

Scommessa colta in toto dal gestore che non ha esitato a cimentarsi nell’impresa, una follia architettata da Balotelli tra le risate generali dei presenti. “Ti do 2mila euro se ti butti in mare con lo scooter“, poche parole che sono bastate al gestore per montare sulla Vespa in mutande puntando il mare.





La denuncia: istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo

Il video, pubblicato su Instagram, è diventato in poco tempo virale e tanto poco ci ha messo a riscuotere successo, quanto poco è stato il tempo trascorso prima dell’intervento della Guardia Costiera e della Polizia Municipale. Balotelli per la sua “bravata” che bravata non è stata, è stato infatti denunciato alle autorità dalla Polizia Municipale di Napoli e gravano ora sul suo capo le accuse di istigazione a delinquere nonché esercizio di gioco d’azzardo, come conferma Ansa.

Violazioni anche di carattere ambientale

Ma Balotelli non è stato l’unico responsabile: insieme a lui sono stati infatti denunciati altre 3 uomini tra cui figura proprio Catello Buonocore, il gestore impavido e poi il proprietario della Vespa e il titolare della concessione d’uso del molo di Mergellina. Sempre ai 4 si contesta poi violazioni di carattere ambientale quali l’abbandono di rifiuti pericolosi e il getto pericoloso di cose: infrazioni al Testo Unico dell’Ambiente che giacciono ora sul tavolo della Procura di Napoli.

*immagine in alto: Mario Balotelli. Fonte/Instagram Mario Balotelli