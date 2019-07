Il Malgioglio nazionale ha varcato i confini per partecipare come opinionista a Supervivientes, edizione spagnola de L’isola dei famosi. Diverso lo studio ma identico il carattere schietto e diretto dell’ospite italiano. Cristiano Malgioglio, stuzzicato dalla concorrente Violeta, la rimbecca senza tanti giri di parole.

In studio per difendere “l’unica stella di questa edizione”

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Supervivientes – reality spagnolo in onda su Tele 5 – in qualità di amico della cantante e attrice Isabel Pantoja, concorrente del programma, costretta ad abbandonare l’isola per problemi di salute. L’opinionista ha difeso la sua carissima amica dagli attacchi degli altri naufraghi sottolineando che “se questa edizione ha fatto share è grazie alla mia cara Isabel. Lei è la sola e unica stella di questa edizione. Non ha avuto timore di mostrarsi nel fango con i capelli bianchi e le rughe”. Qui comincia il battibecco con Violeta Mangriñan che replica prontamente facendo notare al cantante e paroliere italiano che tutti i concorrenti sono famosi almeno quanto la Pantoja.

Scintille tra Cristiano e Violeta

Proprio sul terreno della popolarità partono le prime stoccate. La giovane diva del piccolo schermo iberico si lancia all’attacco con queste parole: “Se ti avessi visto in metro non ti avrei riconosciuto”. La reazione di Malgioglio, com’era prevedibile, è stata travolgente. “In Italia sei famosa semplicemente per quello che hai fatto con Fabio Colloricchio davanti a tutti”, riferendosi al rapporto sessuale consumato in spiaggia che proprio le telecamere del programma avevano ripreso e trasmesso scatenando una moltitudine di reazioni e commenti. Ma non finisce qui. Dopo una serie di tentativi di autodifesa, Violeta viene definitivamente zittita con un lapidario: “Amore a me non frega nulla di te. Scusami, ma davvero, a me non importa niente di niente di te!”.

Un futuro nella Tv spagnola?

Cristiano Malgioglio non ha solo difeso la sua amica e zittito la naufraga 24enne, lo ha fatto tra gli applausi del pubblico dentro e fuori dallo studio. Zia Malgy, già apprezzato e conosciuto in Spagna per la sua attività artistica, sembra aver conquistato anche i telespettatori. Dopo la partecipazione a Volverte a ver – versione spagnola di C’è posta per te – e la fortunata apparizione a Supervivientes, che ha fatto registrare oltre il 24% di share, pare che Cristiano parteciperà ad altre trasmissioni.





Le reazioni sui social

Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto con la figlia di Isabel accompagnata da alcune parole in cui spiega ai suoi fan la vicenda dicendo di aver detto semplicemente la verità, caratteristica che da sempre lo contraddistingue ed al quale deve il suo successo. Certo Violeta sarà di parere opposto, ma a giudicare dai commenti, Cristiano Malgioglio piace, tanto e a molti. La maggior parte dei fans infatti, più che scrivere a proposito della vicenda, sperano che questa parentesi spagnola non allontani il loro idolo dagli schermi italiani.

Immagine in evidenza: Collage. Fonti: Instagram Cristiano Malgioglio e Violeta Mangriñan. Dimensioni modificate