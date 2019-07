Matteo Salvini è stato ospite ieri sera del programma Quarta Repubblica su Rete4. Il vicepremier, oltre alle questione politiche, è stato anche interrogato sull’ex Milan Mario Balotelli. Da qualche giorno il calciatore è sulla bocca di tutti dopo la “scommessa” che gli è costata una denuncia.

Salvini e il pensiero su Balotelli

Il calciatore si trovava in zona Mergellina per una vacanza, quando ha incontrato lungo la sua via un gestore-amico di un bar. Sembra che tra i due sia partita una piccola sfida: una ricompensa in euro se avesse avuto il coraggio di tuffarsi in acqua a bordo di una Vespa. Il video dell’impresa è finito in rete scatenando il pubblico social e non solo. Balotelli è stato denunciato ieri alle autorità dalla Polizia Municipale di Napoli con le accuse di istigazione a delinquere nonché esercizio di gioco d’azzardo, come conferma Ansa.

Ieri sera è stato chiesto al vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso del Milano, cosa pensasse del video dell’ex rossonero: “Io Balotelli lo avrei arrestato. Ma ti pare che butti il motorino in mare? Ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo? Un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia. Allora domani buttiamo l’auto usata nel Tevere“.

