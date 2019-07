Fiorello torna in Rai. È ufficiale. Più o meno. Con la presentazione dei palinsesti del servizio pubblico è stato annunciato anche il ritorno del mattatore siciliano che, però, contrariamente a quanto in molti potevano ipotizzare, non sarà sulla prima rete. O meglio: non sarà in alcun canale.

Tutto sul nuovo show di Fiorello

Fiorello si presta quindi alla prima grande sperimentazione di RaiPlay, la fortunata piattaforma di streaming Rai che negli ultimi hanno ha riscontrato una crescita verticale. L’AD Salini ha definito il progetto come “unico a livello mondiale”. Ma di cosa si tratta nello specifico? In ballo ci sarebbero 18 live show che saranno visionabili solo in rete. Ma l’occasione di coinvolgere il grande pubblico con un nome di questo calibro era fin troppo ghiotta per non approfittarne. Ecco perché, i 18 appuntamenti, saranno preceduti da 5 mini-pillole che andranno in onda a ridosso della prima serata di Rai 1. Fiorello – che l’ultima volta in Rai è stato solo in qualità di ospite della Carrà – ci sarà e il suo programma, che dovrebbe chiamarsi Chi me l’ha fatto fare, pure. A confermarlo è lo stesso conduttore che su Instagram commenta – tra l’ironico e il drammatico – l’annuncio ufficiale ai palinsesti: “Non pensavo sarebbe successo… pensavo sarebbero saltati i vertici… e invece mi hanno presentato. La mia vita è finita, ora mi sale l’ansia. […] E ora mi devo anche alzare dal divano per invitare ospiti, inventare monologhi… Io spero salti tutto, ma non perché non voglio fare il programma… io lo voglio fare il programma, ma sarei felicissimo se saltassero tutti i vertici, se saltasse Salini, Fabiano (sic!), Foa… Io sono contento di fare il programma su Rai Play, ma sarei contento anche se non si facesse”.

Rosario Fiorello. Crediti: profilo Instagram: rosario_fiorello

Problemi contrattuali

Nonostante tutte le carte sembrino essere al loro posto, c’è ancora un tassello (e non di poco peso) che sarebbe da definire: il contratto e, quindi, di conseguenza, il cachet. Secondo quanto riportato da Dagospia qualche giorno fa, tra la Rai e Fiorello mancherebbe ancora un accordo concreto. “Fonti interne a Viale Mazzini – si legge – spiegano che ‘c’è timore per eventuali futuri controlli da parte di Corte dei Conti e Anac. Bisogna capire fino a che punto la Rai si può spingere in avanti per quanto riguarda gli emolumenti contrattuali”. Tutto questo accadeva prima della presentazione dei palinsesti, ma l’ostacolo non è del tutto aggirato come sembra. Oggi, su Leggo, si continua a parlare di “giallo sulla firma del contratto”. La verità è che nella Rai del cambiamento, dove il cachet di Fabio Fazio è diventato un tormentone di portata inaudita, Fiorello vorrebbe evitare di alzare un nuovo polverone. Si era parlato di 17mila euro per due minuti, ma il comico ha subito preso la palla al balzo per una nuova battuta: “No, sono 20mila!”.