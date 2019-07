Dopo il ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato, Gianmarco Amicarelli, Jane Alexander torna a far parlare di sé. Questa volta è lei in persona a far sapere che la notizia che sta circolando nelle ultime ore su alcuni siti non corrisponde a verità. L’ex concorrente del GF non avrebbe alcun problema di salute, soprattutto alle gambe, e ci ha tenuto a chiarirlo.

Il problema alle gambe

Qualche giorno fa, l’attrice Jane Alexander aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva a mare, con le gambe a mollo. La didascalia aveva fatto molto preoccupare i suoi fan e qualcuno vi ha ricamato su anche dei problemi di salute. In realtà già dalla sua didascalia si capiva che il forte dolore che stava accusando l’ex concorrente del GF era dovuto a un intenso allenamento fisico. Ha scritto: “Buongiorno! Mi fa male tutto per ieri (non vi ho detto che ieri pomeriggio qui ha piovuto, immagino sia stata colpa mia) e non riesco a coordinare il movimento delle gambe, che si bloccano, sembrano di legno, quasi“. Poi ha continuato, taggando il suo personal trainer, Mattia Iori: “Insomma la foto rende l’idea di quello che sogno in questo momento. Starmene a mollo e rinfrescare le membra doloranti. Immagino invece che Mattia Iori voglia che io torni ad allenarmi anche oggi? Con la scusa che il dolore se ti muovi passa? Uhm. Non so. Aspetto sue. E vostre!“. Infine, ha chiesto proprio ai suoi follower un consiglio su cosa fare dopo che si è andati in palestra: “Come fate voi che andate in palestra? Antidolorifici? Restate a letto? Oppure a mollo? Vi tornate ad allenare, in barba al dolore? Fatemi sapere“. Come chiunque riprenda a fare sport dopo un po’ di tempo, l’attrice ha sofferto qualche dolorino dovuto all’acido lattico, ma nulla di preoccupante.





Il chiarimento da parte di Jane Alexander

Nonostante il post fosse abbastanza chiaro, alcuni siti di gossip si sono sbizzarriti sull’attribuirle un problema di salute. Per questo motivo, ieri, 9 luglio, l’Alexander ha voluto chiarire che non ha alcun problema alle gambe. Su Instagram ha pubblicato due foto di lei in costume e nella didascalia ha scritto: “Buongiorno! Per una questione di correttezza, e per dovere di cronaca, volevo sottolineare che io non ho nessun problema di salute alle gambe come molti siti stanno scrivendo“. L’attrice ha sottolineato come il dolore derivasse, appunto, dal troppo allenamento: “Semplicemente mi ero allenata in palestra un po’ troppo, e l’acido lattico mi ha torturata per qualche ora. Le mie gambe sono sanissime, e la timidezza è un semplice fatto caratteriale: anche Ornella Vanoni era timida, e per 20 anni non ha mai dormito di notte prima di un’esibizione. Eppure parliamo di un mito vivente“. Infine, ha concluso rassicurando tutti e ponendo una domanda ai suoi fan: “Quindi stiamo tutti sereni, cerchiamo di sopravvivere al caldo della città e non facciamoci problemi che non esistono. Io sto bene. Il costume invece come mi sta?“.





Immagine in evidenza: Jane Alexander. Fonte: Jane Alexander/Instagram