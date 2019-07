Continua a far parlare l’intervista a Paola Barale raccolta da Paola Perego nel corso della trasmissione Rai, Non disturbare. L’ex moglie di Gianni Sperti che non è solita apparire in televisione ormai da anni, ha voluto aprirsi su tutti i fronti. Dall’amore per i viaggi all’addio con Raz Degan ma anche una piccola e sconfortante confessione su Mike Bongiorno.

Paola Barale si apre a Non Disturbare

Non c’è stato spazio solo per parlare di amore, Raz Degan, viaggi e passatempi. Entrambe sul letto, come prevede il format Non Disturbare, Paola Perego e Paola Barale chiacchierano animatamente su tutto, senza tralasciare dettagli scomodi, ricordi infelici che affondano le loro radici nel passato. Discorrendo sulla sua carriera, ovviamente c’è modo di parlare di Mike Bongiorno che la scelse appositamente per averle al suo fianco in televisione.

Mike Bongiorno: una collaborazione lunga 7 anni

Paola Perego scherza ricordando di essere stata scartata per Gira la ruota, il programma condotto da Mike Bongiorno perché “troppo alta”. Parole prese al volo dalla Barale che l’ha ringraziata per averle, inconsapevolmente, lasciato il posto. Ovviamente, il contesto permette alla Barale di aprire una lunga parentesi sul suo passato lavorativo al fianco del conduttore tra i più amati di sempre: “Ha preso me per 7 lunghi anni“. Tanti i bei momenti che si sono susseguiti in 7 anni di collaborazione ma c’è anche qualche reminiscenza più infelice.

La dolorosa confessione: un “tradimento” che Mike non ha mai superato

“Un’altra cosa invece molto poco carina che ricordo – racconta la Barale – Quando io decisi di andare via perché mi proposero di fare La sai l’ultima con Gerry Scotti mi dissero ‘tu a settembre puoi condurre insieme a Gerry dove balli e fai’, un salto, però a Mike lo dici tu, e io ho dovuto dirglielo“.

Il tono della voce della Barale si abbassa confessando la brutta reazione di Bongiorno, deluso dal suo abbandono: “Non ha reagito bene. Mi ha fatto un cu*o, in studio, davanti a tutti e poi dovevamo registrare ancora un mese di puntate in 15 giorni e non mi ha più proprio calcolata, non mi rivolgeva la parola“. E dopo questa occasione, per la Barale e Bongiorno c’è stato più modo di fare pace: “È stata proprio più come una sgridata da padre a figlia“.

*immagine in alto: Paola Barale a Non Disturbare (frame)