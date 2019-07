Dopo l’emozionante ospitata di Cristiano Malgioglio, il letto della trasmissione Non disturbare ha accolto Paola Barale. L’ex moglie di Gianni Sperti si è raccontata a tutto tondo ai microfoni di Paola Perego, in un profondo flashback che ha toccato diversi aspetti della sua storia. Uno dei capitoli più spinosi è quello relativo alla sua storia d’amore con Raz Degan, l’uomo che le ha dato tanta felicità ma anche un grande dolore.

Paola Barale parla di Raz Degan

Paola Barale, 52 anni appena festeggiati, ha aperto una finestra sul suo cuore al grande pubblico, durante l’intervista rilasciata a Paola Perego nel corso della trasmissione Non disturbare.

È un focus sul suo vissuto che molti non conoscevano, tra luci e ombre di un’esistenza di successi ma anche di fallimenti sentimentali.

Il dolore più grande e lacerante, però, è relativo alla fine della relazione con Raz Degan (di cui già aveva svelato una cornice amara per l’assenza di rapporti dopo l’addio). Ne aveva parlato anche a Mara Venier, dichiarando qualcosa di molto forte: “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte“.

Seduta sul ‘letto’ di Paola Perego, ha sintetizzato il momento più buio dell’addio: “È stata una cosa che io non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo è molto difficile, credo che sia un atto di grande maturità e amore, perché se ami una persona la rispetti“.

Poi il ricordo del viaggio in Australia con Raz, “un momento meraviglioso, avevo trovato l’uomo della ma vita (Degan, ndr) ed ero proprio felice, non mi mancava niente, avevo tutto quello che desideravo“.

Il suo pensiero sulla maternità

Paola Barale non ha avuto figli e tanti si sono sempre chiesti se questo possa avere un peso negativo nel bilancio del suo presente: “Non ne sento la necessità“, ha detto a Paola Perego.

Sentirà la mancanza di un figlio in futuro? A suo dire non sarà determinante. “Credo di non aver fatto figli perché forse non ho avuto una persona che mi abbia invogliato“.

In realtà, prima che il suo matrimonio con Gianni Sperti naufragasse, lui “avrebbe voluto dei figli” mentre lei, all’epoca nel pieno della sua carriera, era completamente immersa negli impegni televisivi.

E cosa si aspetta dal domani? “Credo che sia iniziato un momento bellissimo della mia vita“. La curiosità su questa rivelazione è tanta, ma non ha aggiunto altro per saziare la sete dei fan.