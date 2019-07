Ci sono novità sulla maestra di 41 anni iscritta nel registro degli indagati alla fine dello scorso maggio con la grave accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di un alunno di 10 anni. A denunciarla erano stati i genitori dopo aver scorto messaggi compromettenti che la donna avrebbe scambiato con il figlio. Di oggi la notizia che la maestra è stata sospesa.

Messaggi e baci a stampo con un alunno di 10 anni

Si è parlato a lungo della maestra di 41 anni che circa un mese fa era stata indagata dopo la denuncia sporta dai genitori di un bimbo di 10 anni, sui alunno. Il piccolo, già quando era in quinta elementare – e ora è in prima media – avrebbe subito le pressioni della maestra che in più occasioni, secondo quanto raccontato dal bimbo, lo avrebbe baciato sulla bocca e vicino a questa. Emergono ora anche diversi testi di messaggi che la maestra avrebbe inviato al bimbo. Frasi come: “Amore mio, voglio toccarti“; “Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo“.

Maestra sospesa sino alla sentenza

Baci a stampo a cui si sono susseguiti fitti scambi di sms. Proprio dai messaggi i genitori si sarebbero accorti di quanto stesse accadendo al figlio, denunciando immediatamente tutti ai carabinieri. Oggi una novità sul caso: a seguito di numerose indagini – durante le quali la maestra si è sempre professata innocente respingendo ogni accusa – la maestra è stata sospesa dall’esercizio, un provvedimento che permarrà sin quando non verrò emessa sentenza di primo grado nei confronti della donna. Nel mentre, la donna non potrà essere chiamata neppure per le supplenze.