Il rapper e icona della musica R&B, R. Kelly, è stato arrestato a Chicago con pesanti accuse come adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia.

Si tratta della seconda indagine giudiziaria che verte sul rapper, che qualche mese fa era finito sotto accusa per presunti abusi sessuali su 4 donne.

Non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali né dal diretto interessato, né dai suoi legali.

Diverse accuse in pochi mesi

Fino a poco tempo fa era noto soprattutto per aver fatto la storia della musica, anche grazie a pezzi leggendari come I believe I can Fly: ora, le accuse a suo carico sembrano essere di una gravità mostruosa

Robert Kelly, 52 anni, è stato arrestato a Chicago con l‘accusa di ostruzione alla giustizia, pedopornografia e adescamento di minore. Quando è stato arrestato, Kelly era libero su cauzione: lo scorso febbraio erano scattate alcune accuse di sospetti abusi sessuali a suo carico. Ad accusare Kelly erano state 4 donne, di cui 3 minorenni all’epoca dei fatti.

Conseguenze a livello professionale

Anche se Kelly non è stato di fatto condannato né le accuse hanno portato ancora nemmeno ad un processo, dal punto di vista professionale il cantante ha già visto arrivare alcune conseguenze: la RCA, la sua etichetta discografica, pare l’abbia scaricato. La nota artista Lady Gaga, che aveva duettato con Kelly nel pezzo Do What U Want (With My Body) ha deciso di cancellare il pezzo da gni piattaforma.