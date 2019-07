Aveva stupito tutti quando, dando la notizia della sua gravidanza, aveva risposto a Flavio Insinna (che aveva chiesto chi era il padre) con un ironico: “Boh!”. Era Eleonora Arosio, professoressa de L’Eredità, il quiz Rai di Rai Uno, è diventata mamma.

La professoressa-mamma

Sposata con un imprenditore, Paolo, la bella Eleonora Arosio è molto riservata e per questo nessuno conosce l’identità del suo compagno. Si sa però che i due hanno deciso di mettere su famiglia, e così 9 mesi fa era arrivata la lieta notizia della gravidanza. A rivelare ora la nascita del piccolo è Chiara Esposito, sua collega a L’Eredità, che ha fatto sapere che madre e bimbo stanno bene. Il piccolo si chiama Filippo e pare sia nato a giugno.

Eleonora Arosio è molto riservata, come abbiamo detto, ma ha un profilo Instagram. Non ci sono però né immagini né notizie dai social da parte sua: sicuramente ha preferito passare le prime settimane con il suo piccolo nell’intimità di casa. Della sua gravidanza aveva raccontato poco, ma aveva spiegato di aver desiderato molto questo bambino: “Lo scorso autunno, avevo un ritardo e ho fatto il test. Quando sullo schermo della pennetta è apparsa la scritta ‘Sei incinta’ ci siamo commossi e ci siamo abbracciati. Lo abbiamo voluto, cercato con tutte le forze”.





Una carriera tutta televisiva

Eleonora Arosio è una delle professoresse più ironiche e divertenti del team de L’Eredità: ha lavorato con Carlo Conti, Flavio Insinna e Fabrizio Frizzi. La bella Eleonora ha anche alcune esperienze a livello recitativo: ha avuto alcuni piccoli ruoli ne Il Medico in famiglia e in Don Matteo. Su Sky, invece, ha gestito una rubrica per Autostrade per l’Italia in cui dava notizie sul traffico. A L’Eredità ha trovato la sua dimensione, anche grazie all’ottimo rapporto stabilito con Chiara Esposito, Vera Santagata e Laura Dazzi.