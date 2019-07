Si torna a parlare della morte della piccola Fortuna Loffredo, morta il 24 giugno del 2014. La morte della piccola “Chicca”, come tutti la chiamavano, avvenuta nel Parco Verde di Caivano – teatro di orrori e violenze – risultò fin da subito sospetta per gli inquirenti che allontanarono con sospetto l’ipotesi che potesse trattarsi di un incidente. Oggi la Cassazione ha bocciato il ricorso presentato dalla madre Marianna Fabozzi.

Morte Fortuna Loffredo, ergastolo a Raimondo Caputo

Per la sua morte vennero indagati e precedentemente condannati la madre della piccola Fortuna Loffredo, Marianna Fabozzi e il compagno di questa, Raimondo Caputo. La condanna per il compagno della donna arrivò lo scorso 10 luglio quando, come in primo grado, Raimondo venne condannato dalla Corte d’Appello all’ergastolo per l’omicidio della piccola bimba, morta dopo essere stata gettata dalla finestra.

Il tentato abuso e l’omicidio

Secondo quanto ricostruirono gli inquirenti, l’omicidio della piccola Fortuna arrivò quando la piccola si oppose all’ennesimo tentativo di abuso sessuale nei suoi confronti da parte del compagno della madre, Raimondo Caputo. Davanti alle proteste della bambina, Caputo avrebbe perso il controllo lanciando la piccola dalla finestra.

La Cassazione boccia il ricorso: Fabozzi in carcere

Di oggi la conferma che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla madre di Fortuna Loffredo, Marianna Fabozzi. La donna, 35 anni, è stata prelevata questa mattina dai carabinieri che di fronte alla decisione della Cassazione l’hanno condotta in carcere a scontare 10 anni di reclusione per la morte della figlia.

E questo non è l’unico processo aperto nei confronti della donna: il prossimo autunno, ad ottobre, la Fabozzi tornerà in aula per l’udienza preliminare per la morte di Antonio Giglio, l’altro suo figlio morto un anno prima di Fortuna Loffredo. Era il 28 aprile del 2013 quando, come Fortuna, Antonio Giglio morì in circostanze sospette dopo essere precipitato nel vuoto, caduto dalla finestra dell’abitazione al Parco Verde di Caivano.