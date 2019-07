Il prossimo 12 agosto sarà trascorso un anno esatto dalla scomparsa di Gessica Lattuca, la madre di 4 figli di cui non si hanno più tracce. Ritorna alla ribalta quest’oggi il caso grazie alle parole della madre di Gessica che le dedica un messaggio nel giorno in cui la donna avrebbe compiuto 28 anni.

Oggi il compleanno di Gessica Lattuca

Un videomessaggio che la madre di Gessica Lattuca, la signora Giuseppa Caramanno, ha voluto rilasciare ad Agrigento Notizie in occasione del 28esimo compleanno della figlia. Parole strazianti per la donna, madre di 4 bambini, di cui non si hanno tracce: “Oggi è il compleanno di Gessica, 28 anni. È dal 12 agosto dell’anno scorso che io non vedo mia figlia“, dichiara la madre visibilmente provata.

“ I suoi figli vogliono sapere la verità. Io non mi arrenderò mai per mia figlia, me la dovete far ritrovare perché l’avete sulla coscienza. Dio non vi perdona. Gessica vi deve venire davanti agli occhi, vi deve dire assassini mi avete ucciso, mi avete ammazzato, mi avete tolto la felicità di allevare i miei figli“. Dure le parole della madre che da quasi un anno non ha potuto avere più alcuna novità sulla figlia se non una serie innumerevole di indagini e di nuove piste.

Gli auguri della madre tra le lacrime

Poi gli auguri tra le lacrime, se mai Gessica fosse viva e potesse ascoltarli: “Gessica mi rivolgo a te se sei viva e mi puoi sentire, perché io non credo che tu non esisti più “. Sempre la madre: “Se tu mi stai sentendo amore mio e sei viva e non ti vuoi far sentire perché eri stufa, e stanca, io ti faccio un augurio di compleanno con tutto il mio cuore. Io, i tuoi figli e i tuoi fratelli“.

Le ultime novità sulla scomparsa della donna

Le ultime novità circa la scomparsa della giovane erano arrivate intorno alla metà dello scorso maggio quando è venuto a galla che un’amica della ragazza sarebbe stata indagata per prostituzione e ricatto. E proprio la prostituzione – nonostante la madre abbia sempre allontanato questa ipotesi – sembra essere tuttora uno degli elementi in mano agli inquirenti così come il nome di Gaspare Volpe. L’ex datore di lavoro della Lattuca che avrebbe potuto essere a capo di un giro di prostituzione di cui la donna avrebbe potuto fare parte. Una pista che tollera anche l’ipotesi dei ricatti sessuali.