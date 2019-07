La vicenda del furto di 6 magliette dal valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano che coinvolge il cantante Marco Carta e la 53enne Fabiana Muscas si arricchisce di un nuovo capitolo. Il pm che si occupa delle indagini avrebbe infatti acquisito nuovi video girati dalle telecamere interne al negozio e raccolto nuove testimonianze. Il pm Nicola Rossato avrebbe poi presentato ricorso in Cassazione per contestare la mancata convalida dell’arresto del cantante.

I nuovi video e le testimonianze

Come riporta Tgcom 24, saranno svolte indagini integrative per verificare cosa è veramente avvenuto il 31 maggio scorso alla Rinascente di Milano, quando il cantante Marco Carta e una sua amica, la 53enne Fabiana Muscas, sono stati fermati per il furto di 6 magliette dal valore di 1.200 euro. La donna aveva in mano una borsa dentro alla quale si trovava la refurtiva. Ad oggi, la responsabilità di quel furto sarebbe della 53enne che ha confessato di aver rubato lei, in prima persona, le magliette.

Di pochi istanti fa, è la notizia che il pm Nicola Rossato avrebbe deciso di acquisire diversi filmati raccolti dal sistema di video sorveglianza interno alla Rinascente e di raccogliere anche le testimonianze di diversi dipendenti del negozio. Questo materiale dovrebbe suffragare l’ipotesi del pm che pare ritenga che anche il cantante sia coinvolto direttamente nel furto.

Il ricorso in Cassazione

Il pm Nicola Rossato avrebbe anche presentato ricorso in Cassazione contro la mancata convalida del fermo di Marco Carta da parte del giudice Stefano Caramellino. Il magistrato aveva infatti definito il suo arresto “illegittimo per carenza di gravità indiziaria“. Marco Carta si troverebbe ora indagato per concorso in furto e dovrà affrontare il processo il prossimo 20 settembre. Per quanto riguarda il ricorso del pm in Cassazione, l’udienza si terrà il prossimo 6 novembre.