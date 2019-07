Che il rapporto tra le Duchesse di Cambridge, Kate Middleton, e quella di Sussex, Meghan Markle, non sia roseo è noto ormai a tutti. Sui tabloid si sprecano articoli sulla loro reciproca inimicizia. Ma c’è una cosa che le unisce: il torneo di Wimbledon. Oggi assisteranno entrambe alla finale femminile, che sia arrivato il momento per le due di mettere da parte l’astio una volta per tutte?

Il torneo che appassiona le Duchesse

Il torneo di Wimbledon è il più antico evento nello sport del tennis. E le Duchesse Kate Middleton e Meghan Markle ne sono appassionatissime. Lo scorso anno erano uscite insieme senza i mariti per andare a seguire una delle partite. Da allora, però, i pettegolezzi sul loro rapporto si sono susseguiti, e quest’anno, le due donne sono state immortalate al famoso torneo separatamente con delle amiche. Come riporta il quotidiano britannico The Independent, la Duchessa di Cambridge, onorando il suo ruolo da madrina e di patrona del All England Lawn Tennis, del Croquet Club e della Lawn Tennis Association, ha presenziato all’evento, nella seconda giornata del torneo, impeccabile con un elegante abito bianco. La 37enne ha fatto il suo ingresso senza il marito William, accompagnata dalla sua assistente. E ha seguito la partita con le ex tenniste, e amiche, Katie Boulter e Anne Keothavong. Domenica 14 luglio, invece, Kate Middleton tornerà al famoso torneo di tennis insieme al Principe William per vedere la finale singolare maschile, durante la quale si sfideranno Novak Đoković e Roger Federer.









Mentre la Duchessa di Sussex, contravvenendo alle regole del dress code, si è presentata, durante la quarta giornata, in jeans, con sopra un blazer chiaro dal taglio ampio e un cappello panama. Meghan Markle, nonostante abbia partorito da poco, non ha voluto rinunciare a sostenere l’amica Serena Williams.





Kate e Meghan insieme alla finale

La rivalità tra le due Duchesse ha radici profonde, ma ovviamente, durante gli eventi di famiglia le mettono da parte per riunirsi pacificamente. L’ultimo dei quali si è tenuto il weekend scorso: il battesimo del piccolo Archie, l’ultimo arrivato della famiglia reale, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry.

Oggi, sabato 13 luglio si disputerà la finale del singolare femminile di Wimbledon che vedrà sfidarsi Serena Williams e Simona Halep. Le due Duchesse non mancheranno e andranno insieme a sostenere la cara amica della Markle, a riportarlo diversi quotidiani britannici. Su People si legge anche una dichiarazione della Duchessa di Sussex che ha definito il torneo come la “quintessenza dell’estate inglese“. Che sia questa per le due reali l’occasione per mettere da parte vecchi attriti e tornare a sorridere e divertirsi insieme?

