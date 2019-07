Alice Sebastiani,ventidue anni è la prima figlia di Amadeus, sua madre è Marisa Di Martino, la prima moglie del conduttore che è stata sposata con il presentatore dal 1993 al 2007.

La ragazza aveva appena nove anni dopo i suoi genitori hanno divorziato e lei sembra avere superato il trauma e d molto determinato nel voler ottenere e raggiungere i propri obiettivi.

Chi è la figlia di Amadeus

La ragazza è bellissima e ha un grande sogno, quello di lavorare nel campo della moda. Amadeus l’ha sempre aiutata e appoggiata nel raggiungere i suoi sogni.

Alice adora viaggiare e, nonostante la giovane età, ha potuto viaggiare e visitare i posti tra i più belli al mondo. Infatti ha vissuto per un lungo periodo a Londra e dal suo profilo Instagram per il momento sembra essere single.

Alice ha un fratello, Josè, nato nel 2009 dalla relazione tra il conduttore e la bella Giovanna

Proprio di recente sul profilo Instagram di Alice sono apparse le foto di famiglia proprio in uno dei moneti più belli. Da poco la bella Alice si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Come tutte le giovani donne che vogliono lavorare nel campo della moda, è molto attiva sui social, pubblica spesso foto con il famoso padre che definisce il suo eroe.

Amadeus con la figlia Alice e la moglie Giovanna

Nel commento alle sue foto nel giorno della laurea, Alice rivolge un pensiero davvero affettuoso nei confronti del padre e di sua moglie Giovanna Civitillo. ecco le sue dolci parole.”Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Vi sarò eternamente grata.”

Non si può che essere orgogliosi di una figlia così e sicuramente Amadeus verrà ripagato di tutti i sacrifici fatti e oltretutto di aver creato una bella famiglia allargata che include anche il figlio Jose Alberto di undici anni avuto con Giovanna.