Quanta felicità in casa di Amadeus e Giovanna Civitillo! Il conduttore Rai può dirsi più che soddisfatto per come sta girando la sua ruota. E i successi stagionali, in confronto alle soddisfazioni familiari, non sono nulla. Un matrimonio religioso alle porte, la possibilità di essere sul palco del Festival di Sanremo: enormi appagamenti a cui si aggiunge ora la felicità per la figlia Alice, neo laureata.

Vento in poppa per Amadeus: la felicità per la figlia Alice

Se l’amore con Giovanna va a gonfie vele tanto da volerlo riportare di fronte all’altare per giurarle amore eterno, e se il lavoro potrebbe subire a breve un’ascesa chiamata Festival, le soddisfazioni tra le mura famigliari, per Amadeus, non sono da meno. C’è tantissima felicità in casa per il traguardo raggiunto dalla figlia Alice, da pochi giorni laureatasi all’istituto Marangoni di Milano, rinomata scuola di moda.

L’elogio familiare

“L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia – scrive Alice Sebastiani su Instagram – Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata“.





Un traguardo che vuole condividere con le persone che da sempre l’hanno sostenuta e che hanno fatto propria la sua passione: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene“. Parole elogiative nei confronti della sua famiglia, coronate da un meraviglioso e solare scatto che li unisce: Amadues, Alice con tanto di corona d’alloro di rito e Giovanna.





L’orgoglio di papà Amadeus

Non da meno le parole inorgoglite di Amadeus che pubblica un piccolo filmato su Instagram che ritrae l’esatto momento in cui la sua Alice viene proclamata pubblicamente dottoressa: “Con lodeeee! Troppo orgogliosi di te“, accalappiando inevitabilmente anche i complimenti da parte degli altri amici “vip”. Tra questi anche Elena Sofia Ricci che così scrive, tra i commenti: “Oddio ma era quella piccola conosciuta in Sardegna?”, con stupore. E ancora, i complimenti di Lucio Presta e di Adriana Volpe ma anche quelli di Monica Leofreddi!

*immagine in alto: Amadeus, la neo dottoressa Alice Sebastiani e la moglie Giovanna. Fonte/Instagram Alice Sebastiani (dimensioni modificate)