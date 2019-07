Ci sono infinità di articoli su quello che oltreoceano viene chiamato Breakup haircut, il fenomeno del “tagliarsi i capelli post rottura sentimentale”, una metamorfosi funzionale ad affrontare un cambiamento, a simboleggiare una transizione e una rivoluzione, un rimettersi in discussione a partire dal proprio aspetto segnando un prima e un dopo. Questo ha sicuramente tratto in inganno molti che hanno creduto che anche Monica Bellucci, all’indomani dalla rottura con Nicolas Lefebvre, avesse ceduto a cambiare il proprio aspetto per amore.

Monica Bellucci cambia look ma non è breakup haircut

No, niente di tutto questo all’orizzonte sebbene il cambio look di Monica Bellucci l’abbia fatto insinuare. La bellissima attrice italiana si da alla tinta ma non per questioni sentimentali. In questi giorni ha attirato molto l’attenzione su Instagram il suo ultimo post, uno scatto in bianco e nero che la ritrae meravigliosa: lo sguardo rivolto verso l’alto e un taglio corto, cortissimo per lei che i capelli ha l’abitudine di portarli lunghi e sciolti, ma soprattutto biondo.





Bionda sì ma non per amore

Diventa difficile fantasticare anche sul motivo perché è proprio l’attrice che in didascalia al suo scatto da oltre 100mila like, ne svela il motivo facendo così decadere qualsiasi ipotesi più congeniale al gossip. Di Nicolas Lefebvre nemmeno la lontana parvenza. “Ritorno al biondo questa volta per esigenze del nuovo film che sto girando in questi giorni diretto da Kaouther Ben Hania, L’homme qui avait vendu sa peau“.

La fine della relazione con Lefebvre

La tentazione però, come si dice, è stata forte. È trascorso pochissimo tempo infatti dalla notizia della rottura tra la Bellucci e Lefebvre, avvenuta dopo appena 1 anno di relazione. Tuttavia fin dal principio la Bellucci ha chiarito quali rapporti intercorressero tra lei e l’ormai ex: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita“, aveva dichiarato l’attrice al settimanale F.