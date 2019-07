Se c’è stata possibilità per il ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ci sarà mai un nuovo futuro per Angelina Jolie e Brad Pitt? Le carte non sembrano aprire un varco a questa ipotesi ma come riferisce una fonte al The Sun, un riavvicinamento c’è stato.

Angelina Jolie e Brad Pitt: l’idillio di Hollywood

Insieme hanno rappresentato l’apice dell’amore perfetto e, sempre insieme, hanno poi rappresentato l’esempio della disillusione. Belli, famosi, ricchi: Angelina Jolie e Brad Pitt sono tra le unioni di Hollywood che hanno fatto sognare dentro e fuori il set cinematografico. La notizia della loro separazione ha dato filo da torcere per mesi alle penne rosa bramosi di scoprire quale banale e comune risvolto avrebbe potuto comportare il loro divorzio.

La turbolenta separazione

Questioni di carattere generale, ragioni che possono spingere una qualunque coppia a separarsi: le rinunce. Quando Brad Pitt ha iniziato ad accettare offerte di lavoro sempre più prestigiose, il peso della casa e della famiglia ha iniziato a gravare solamente su Angelina Jolie, inizialmente ben disposta a mettersi da parte insieme ai suoi sogni lavorativi. Alla lunga però, la situazione ha iniziato a logorarla e mentre Brad Pitt dominava la scena sui red carpet più ambiti, la Jolie era sempre più in disparte, proprio come la sua carriera.

Angelina Jolie ritorna in auge al cinema

Nel 2016 la notizia che i due attori hollywoodiani si erano lasciati, l’inizio di una lunga serie di spiacevoli episodi che li hanno avuto per protagonisti. A distanza di tempo però, maturata l’elaborazione della separazione sfociata poi nel divorzio, i rapporti tra i due migliorano. Angelina Jolie, secondo fonti a lei vicine che hanno parlato con The Sun, avrebbe recentemente chiamato Brad Pitt con toni amichevoli. Volenterosa di riprendere in mano la propria vita e soprattutto la propria carriera, la Jolie avrebbe annunciato all’ex Pitt di aver accettato un importante ruolo in Who Who Wish Me Dead, film che la impegnerà tutta l’estate.

Per farlo avrà inevitabilmente bisogno di affidare la propria prole a qualcuno e chi meglio di uno sconosciuto se non il padre? Responso? Brad Pitt avrebbe risposto positivamente e ben felice di potersi dedicare ai figli anche se la scelta lo impegnerà lontano dal set. Secondo The Sun, Brad Pitt sarebbe stato letteralmente al settimo cielo, felice di passare il tempo in famiglia e felice per la sua ex compagna.