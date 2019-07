Anche nella prossima stagione Barbara d’Urso sarà una delle protagoniste di punta di Canale 5. Tutte le sue trasmissioni sono state riconfermate (qui le date di partenza). E sono tante, anche l’anno prossimo. Inossidabile, ormai, l’appuntamento con Pomeriggio Cinque che – dopo aver battuto la debole concorrenza di Tiberi e Fialdini – dovrà vedersela con la nuova coppia de La Vita in Diretta, Cuccarini – Matano. Ci sarà anche il Grande Fratello (andato molto bene quest’anno) e non mancherà nemmeno Live – Non è la d’Urso (riuscirà a fare bene anche senza Pratiful?). L’unico programma che resta ancora nella casella dei forse è Domenica Live.

La scelta di Barbara

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha lasciato facoltà di scelta al soldato d’Urso. Sarà infatti lei a dover decidere se imbarcarsi, anche quest’anno, nella quarta trasmissione, quella domenicale, che lo scorso anno fu persino ridotta nella durata. Tutto fa pensare al fatto che anche in autunno, Barbara sceglierà di tornare con Domenica Live (sempre a partire dalle 17.30), ma se così non fosse pare che a saltare sia tutta la trasmissione. Impossibile pensare a una Domenica Live senza la d’Urso. La trasmissione ci sarà con lei, altrimenti nulla. Ne è convinto uno dei big della tv italiana, uno che di dinamiche Mediaset ne ha viste parecchie: Maurizio Costanzo.

Barbara d’Urso a Domenica Live

Attestato di stima da Maurizio Costanzo

All’interno della sua rubrica sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha scritto: “Se dovesse rinunciare alla domenica Berlusconi è stato chiaro: al suo posto qualche film o fiction. Lei è insostituibile…”. Attestati di stima che sembrano spazzare via definitivamente le voci che volevano i due volti Mediaset in contrasto. Nessuna maretta, anzi, solo tante belle parole. Costanzo prosegue: “Barbara è uno dei volti più amati di Mediaset e i suoi spazi fanno registrare sempre ascolti da record. La presentatrice napoletana sa il fatto suo ed è giusto che i vertici aziendali lascino a lei il compito di decidere se continuare a fare Domenica Live…”. Resta solo da attendere la decisione di Barbarella. Ma i post nostalgici sulle trasmissioni terminate, ora che finalmente è in vacanza, fanno pensare a come la conduttrice non intenda mollare la presa. Su nulla. Anzi, sul piatto mette anche il Festival di Sanremo.