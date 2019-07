Angelo Guidarelli è l’uomo accanto al quale Sara Tommasi ha ritrovato la sua serenità. Dopo un periodo difficile dovuto al bipolarismo da cui è affetta, che ancora perdura a causa del recente aborto, Sara Tommasi ha trovato in questo compagno un supporto fondamentale.

Eppure non solo di lui si sa poco, ma ci sono anche pochissime immagini di Guidarelli in giro per i social o sui giornali, a parte Spy che ha da poco pubblicato alcune loro foto di coppia. Talmente poche notizie circolano su di lui, che qualcuno ha cominciato a parlare di un caso Caltagirone bis, facendo riferimento al Prati-Gate, anche chiacchieratissimo.

È forse per questo che la manager di Sara, che si sta occupando di rilanciare l’immagine della Tommasi, ha pubblicato la foto di un loro tenerissimo bacio, fugando ogni dubbio.

Lo scatto

L’autrice dello scatto è Debora Cattoni, la manager della Tommasi. La showgirl ha deciso di non uscire dai social network e per questo ci pensa la Cattoni a raccontare la nuova Sara. L’ultimo post che le ha dedicato la ritrae mentre bacia il suo Angelo.

“La miglior cura comunque resta sempre L’amore. Quello VERO” scrive Debora, lasciando intendere che questa relazione abbia segnato la rinascita per Sara.

Nessun Caltagirone Bis

Insomma, per tutti quelli che mettevano in dubbio l’esistenza di Angelo, dovranno ricredersi: nessun caso Mark Caltagirone. L’uomo esiste davvero, in carne ed ossa, anche se è molto riservato. È vero, non ha profili Instagram, mentre quello Facebook lo cura pochissimo, ma di lui la rivista Spy ha pubblicato alcuni scatti.

Anche le informazioni scarseggiano. Sappiamo che ha 45 anni, è originario di Terni ed è un imprenditore che opera nel settore dell’acqua minerale. Inoltre sempre dal suo profilo Facebook si apprende che è un simpatizzante di Casa Pound. Insieme alla Tommasi, Guidarelli starebbe progettando le nozze.