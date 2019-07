Non è stata una gravidanza semplice quella portata avanti da Lisa Marzoli, la giornalista ora alle prese con la conduzione de La Vita in Diretta Estate, al fianco di Beppe Convertini. Raccontatasi a Gente, l’ex giornalista del Tg2 ha raccontato alcuni dettagli infelici che hanno rischiato di mettere in difficoltà la sua piccola Ginevra ancor prima che nascesse.

Lisa Marzoli: la gravidanza a rischio per colestasi gravidica

La gravidanza risale al 2017, quando Lisa Marzoli si trovava ancora al Tg2. “Negli ultimi 4 mesi ho sofferto di colestasi gravidica“, confessa la Marzoli al settimanale Gente. La patologia epatica, che riguarda dunque il fegato, è solita sorgere proprio durante la gestazione ma come riportano le percentuali mondiali, si tratta di una rarità. Su scala globale infatti, solamente l’1% delle gravidanze presenta l’insorgere di questa malattia che si manifesta con un fastidioso prurito che si concentra generalmente su mani e piedi. Nello specifico, si tratta di un aumento dei sali biliari sierici di 10-100 volte ed è legato al parallelo aumento delle transaminasi.

Il rischio di aspettare il cesareo

Per questi motivi è una patologia che è solita apparire nel terzo trimestre della gravidanza, destinata a scomparire con il parto imminente. Di fronte alla malattia, i medici consigliarono alla Marzoli di intervenire facendo nascere la piccola prematuramente ma la Marzoli si oppose, decisa di arrivare con la gravidanza sino alla scadenza segnata dal parto cesareo. “Per la mamma è una condizione snervante – ha confessato la conduttrice – Sei sempre stanca, hai pruriti insistenti in tutto il corpo. La soluzione sarebbe stata quella di farla nascere prematura, ma non l’ho presa in considerazione“. Fortunatamente però, ad affrontare tutto questo prima che venisse al mondo la piccola Ginevra, ha avuto al fianco il marito Francesco che giorno per giorno l’ha sostenuta.

*immagine in evidenza: Lisa Marzoli. Fonte/Instagram Lisa Marzoli (dimensioni modificate)