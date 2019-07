Un piccolo spiacevole incidente è capitato all’ultima figlia di Albano e Romina: Romina Carrisi Power è stata assalita dalle formiche. La 32enne si trova in Croazia in viaggio e ha documentato con il sorriso e attraverso alcuni scatti social cosa le è accaduto.

Assalita dalle formiche

L’ultima dei quattro figli di Albano Carrisi e Romina Power, Romina Jr. si trova in vacanza in Croazia. Come riporta il sito Velvet Gossip, la sorella Cristel sta per partorire la seconda figlia e Romina è andata a trovarla per offrirle il suo aiuto. Ieri, 18 luglio, la ragazza ne ha voluto approfittare anche per un po’ di relax e, sdraiata su un prato in bikini, ha avuto un piccolo incidente. Questo è stato documentato sulla sua pagina Instagram con due foto e una didascalia. Nella prima foto appare rilassata e intenta a godersi il sole e l’estate croata in costume, nella seconda si vede chiaramente infastidita da qualcosa. Nella didascalia, la 32enne ha scritto: “Limonata dal sole e assalita dalle formiche“. Subito i suoi fan hanno commentato il post, alcuni preoccupati hanno scritto frasi come “metti un telo sotto il tuo bellissimo corpo, altrimenti ti mangeranno le formiche“, altri sottolineando la bellezza della ragazza hanno scritto “Stupenda creatura…tanto dolce che anche le formichine ti assalgono“, e ancora “Le formiche capiscono le cose belle“.





La sfera amorosa

Nonostante il piccolo incidente Romina Jr. si sta godendo la vacanza e ha deciso di stare accanto alla sorella Cristel, perché per la piccola di casa Carrisi Power la famiglia è molto importante. Sulle sue pagine social non compaiono mai foto con il suo nuovo amore, probabilmente per tutelare lui e la loro storia. Ma in un’intervista recentemente rilasciata al settimanale Gente ha raccontato del suo nuovo fidanzato. È un medico, che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo, probabilmente per questo non compare mai nelle foto. La 32enne ha rivelato: “Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene. Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto“. E ha aggiunto: “Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro“. Infine, ha ammesso: “Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata“.

Immagine in evidenza: Romina Carrisi. Fonte: Instagram