Rita Dalla Chiesa è stata ospite della stanza d’albergo di Paola Perego per parlare di sé frugare nella sua valigia, che contiene jeans, anche strappati, che la fanno sentire a casa.

Cosa portare sempre il valigia

“La mia paura più grande è quella di invecchiare e perdere la memoria“. In borsa ha sempre una foto della mamma, la paura di invecchiare e dimenticare gli affetti più importanti è sempre presente. La foto della mamma la tiene prima sul comodino e poi il mattino, quando si alza, la mette in borsa, per portarla via con sé.

Il padre e la mafia

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso in un attentato di mafia nel 1982. La conduttrice è di recente tornata sulla tomba dei genitori e ha raccontato l’esperienza ai microfoni di Radio Bruno. “Da mio papà ho ereditato il senso della giustizia, della patria e dell’appartenenza al territorio, alla propria terra“, ha raccontato alla Perego. A distanza di anni dalla morte del padre però spiega: “La mafia ormai non mi fa più paura… dopo quello che hanno fatto a mio padre, non possono più farmi nulla“.





