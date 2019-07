È estate anche per i personaggi del mondo dello spettacolo che vanno in vacanza per rilassarsi e ricaricare le pile per la prossima stagione. Per Antonella Clerici è giunto il momento di godersi un po’ di relax e ha deciso di farlo con la famiglia e soprattutto con la figlia Maelle.

Un duro colpo per Antonella Clerici

Non è iniziata benissimo questa estate per Antonella Clerici, l’esclusione dai palinsesti Rai della prossima stagione è stata un duro colpo per la presentatrice. Un grande dispiacere impossibile da superare e da nascondere, lei stessa ha ammesso: “Il dispiacere è un sentimento più profondo dell’arrabbiatura: la rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane. Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa“. Il legame forte e duraturo che la legava alla televisione pubblica si è incrinato e nessuno sa se potrà tornare come prima. La Clerici ha confessato il suo sentimento rispetto alla vicenda riassumendolo con poche parole: “Mi sento sopportata piuttosto che supportata“.

Un po’ di svago con la figlia

Così Antonella Clerici, per superare la grande delusione, ha deciso di concedersi un po’ di relax in famiglia. Ieri, 20 luglio, ha pubblicato una foto su Instagram in cui appaiono lei e la figlia Maelle di 10 anni, molto affiatate in piscina. La didascalia che fa da contorno all’immagine è dolcissima: “Colori diversi stesso cuore“. Di sicuro gli scherzi, le risate e l’energia della piccola di casa faranno tornare il sorriso alla conduttrice.





E se il periodo nero ha travolto la Clerici ci penserà la “dolce, sensibile un po’ ribelle e testona” (come l’ha definita la mamma) Maelle a tirarla su di morale. La bambina, nata 10 anni fa dalla relazione con il ballerino Eddy Marthens, è infatti al centro delle attenzioni della presentatrice. Subito dopo la foto in piscina, sul social ne è apparsa un’altra in cui la piccola è irresistibilmente simpatica.





Immagine in evidenza: Antonella Clerici. Fonte: Instagram