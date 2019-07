Macabra scoperta questa mattina a Ivrea, in provincia di Torino. Fra mezzogiorno e l’una, i Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno trovato, all’interno della loro abitazione in corso Vercelli, una coppia di anziani morti. Lui di 86 anni, lei di 80, ad un primo esame non presentavano segni di violenza. In attesa del responso dell’autopsia, gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi. Si è trattato di omicidio-suicidio, di doppio suicidio o di morte naturale? Ancora non ci è dato sapere. Sembrerebbe poco probabile la pista del delitto da parte di terzi, perché non c’era alcun segno di effrazione e la casa era in perfetto ordine.

La morte risale a 20 giorni fa circa

I vicini di casa dei due anziani si son insospettiti, perché non avevano loro notizie da tempo. Inoltre, avevano iniziato a sentire un forte tanfo provenire dalla loro abitazione. Così hanno deciso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, i vigili e i carabinieri si son trovati davanti una macabra scena. I due anziani, infatti, erano in evidente stato di decomposizione. Il medico legale che ha compiuto un esame preliminare sul luogo ha stabilito che la morte risale a circa 20 giorni fa. In casa gli agenti non hanno trovato barbiturici, per questo non si esclude la pista del suicidio.

Si attende l’autopsia per risolvere il mistero

Lui classe 1933, lei 1939: avevano rispettivamente 86 e 80 anni. Una vita trascorsa insieme, fino alla fine. Ancora non si sa con certezza quale sia stata la causa del decesso dei due coniugi. Una delle ipotesi più plausibili è che alla dipartita di uno dei due, l’altro/a si sia lasciato/a morire al suo fianco per il dolore della perdita. L’ipotesi è rafforzata anche dal fatto che fra i due decessi sarebbero passate delle ore, secondo quanto riporta La Repubblica. Al momento, tuttavia, non disponiamo di ulteriori dettagli. L’autopsia fornirà sicuramente elementi per chiarire il mistero. Intanto, i carabinieri della compagnia di Ivrea conducono le indagini.