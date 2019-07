Solo un mese fa, Romina Carrisi aveva annunciato di aver, finalmente, trovato l’amore.

Durante un’intervista rilasciata ai giornalisti del settimanale Gente, la figlia di Albano Carrisi e Romina Power aveva dato la lieta notizia.

Fine della vita da single per Romina Carrisi

“Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene. Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto”, aveva dichiarato la 32enne.

In particolare, Romina Jr. aveva affermato di aver trovato l’amore grazie a un uomo molto distante dal mondo dello spettacolo, proprio in un momento particolare: “Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata”.

Fino a qualche mese fa, invece, la ragazza verbalizzava l’assenza di una vita sentimentale da molto tempo: “Sono single. Non lo so il perché, bisognerebbe studiare questo fenomeno”. Pertanto, il felice annuncio ha subito colpito i fan.





Ma l’amore è già finito?

Tuttavia, a distanza di un mese, c’è un dettaglio che inizia a far preoccupare gli stessi fan. La Carrisi, infatti, sempre particolarmente attiva sui social network, non ha mai pubblicato una foto che la ritrae in compagnia della sua dolce metà.

In aggiunta a ciò, qualche giorno fa, ha postato su Intagram un’immagine contenente una frase d’effetto: “Chi cade e si rialza è più forte di chi non cade mai”, accompagnata da una precisa didascalia: “Non abbiate paura di cadere, mettetevelo pure il tacco 12”. Per questo motivo, si è subito pensato a una sola cosa: il suo amore è già arrivato al capolinea?

Bella e raggiante in Croazia

Tuttavia, Romina Carrisi non ha voluto svelare nulla di più sul significato della frase, ma ha mostrato che, anche se fosse realmente tornata single, il fatto non avrebbe influito sulla sua vita quotidiana.

In effetti, in questi giorni, si trova in vacanza in Croazia assieme alla sorella Cristel, la quale è in attesa del secondo figlio. Nelle foto da lei stessa pubblicate, la figlia più piccola di Albano e Romina appare raggiante e in ottima forma.