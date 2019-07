Alessio Bruno, a vedere il suo profilo Instagram, ha una vita da favola: viaggi in località paradisiache, una fidanzata mozzafiato ed innamoratissima, una vita da influencer.

Qualcosa, però, ha rovinato la magia: qualche giorno fa Bruno è stato arrestato per spaccio di droga ed è stato condannato in direttissima a 2 anni e 8 mesi di carcere, nonché a una multa di 14mila euro.

Beccato mentre cedeva delle dosi

A quanto pare Bruno sarebbe stato colto in flagrante: alcuni agenti della VI sezione della Squadra lo avrebbero sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina a Roma, in zona tiburtina. Con sé, pare che Bruno avesse in tutto 23 dosi di cocaina nascoste nella macchina ed altre contenute in un borsello. Inoltre, l’ex tentatore aveva con sé circa 5mila euro di contanti.

Nel momento in cui è stato chiesto a Bruno di giustificare il possesso di tante dosi di cocaina, ll vip ha ammesso di spacciare ed avrebbe così giustificato la sua attività: “Da circa un mese ho iniziato a spacciare perché la mia nuova fidanzata guadagna di più”.

La fidanzata in questione è Eleonora D’Alessandro, modella e socialite piuttosto nota soprattutto per la sua somiglianza con Belèn Rodriguez. La ragazza per ora non ha commentato l’accaduto.

Dalle stelle…alla condanna

Sul caso è intervenuta in maniera indiretta anche Valeria Bigella, la ex fidanzata di Bruno. La coppia aveva partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, che aveva permesso a entrambi di ottenere una certa notorietà. La Bigella ha infatti risposto a un fan di Instagram che le avrebbe chiesto, nei commenti: “Dì la verità stai a gode come un riccio eh?”. Lei avrebbe risposto in maniera molto seria: “Per niente! E non c’è niente da ridere in queste situazioni”. La ex fidanzata di Bruno ha dunque deciso di manette un basso profilo sulla vicenda, senza rilasciare opinioni personali su quanto è accaduto. Lei e Bruno, d’altronde, sono stati legati da un punto di vista imprenditoriale: insieme hanno infatti aperto delle attività commerciali.

Non è ancora chiaro se è solo il senso d’inferiorità economica nei confronti della compagna ad aver spinto Bruno ad intraprendere un’attività criminale. Quello che si sa di lui è che prima di arrivare a Temptation Island aveva aperto un negozio con la fidanzata. I due avevano partecipato con successo alla trasmissione, ed erano andati via insieme dall’isola. La loro relazione era comunque naufragata e Bruno si era fidanzato con l’ombrellina di Motogp Eleonora D’Alessandro.

(Immagine in alto: Alessio Bruno/ Instagram)