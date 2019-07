Taylor Mega non smette di spiazzare i suoi milioni di follower su Instagram e in un gioco di story si mette alla loro completa mercé. La bomba sexy della moda decide di rispondere alle domande degli utenti senza nascondere nulla.

Così vengono fuori dettagli piccanti della sua vita. Qualcuno le chiede della sua prima volta e la Mega senza remore risponde, arricchendo l’aneddoto anche di dettagli.

La prima volta di Taylor

Taylor si è concessa alla funzione “fammi una domanda” di Instagram, promettendo ai fan di soddisfare ogni loro curiosità. Così quando un fan più audace le ha domandato l’età in cui l’ha fatto la prima volta, la Mega no si è tirata indietro. Tra l’altro, come nel più classico dei casi, il ricordo non è proprio memorabile.

“14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio” ha rivelato l’influencer. Poi è scesa in particolari. “Però il tipo era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”. Insomma la gieffina è il classico esempio che dopo la prima volta è giusto concedere una seconda opportunità.

L’estate caldissima di Taylor Mega

Intanto tra un consiglio e l’altro su Instagram, l’influencer Taylor Mega si gode questa estate caldissima tra eventi e locali.





La notizia più bella però risale a qualche ora fa. In una story la bionda bombastica annuncia che il prossimo 25 luglio presenterà il concerto evento di John Legend a Taormina, unica tappa del tour europeo. La Mega è emozionatissima perché si tratta della sua prima esperienza di conduzione. Le facciamo quindi un grande in bocca al lupo.